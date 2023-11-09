Песков ответил на вопрос о визите президента Палестины в Россию

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается на неопределенный срок. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, конкретики в вопросе новой даты приезда Аббасы пока нет, однако контакты сторон продолжаются.

Напомним, что 9 октября посол Палестины в Абдель Хафиз Нофаль сообщил о подготовке к визиту президента страны Аббаса в Москву. Возможную дату он не уточнил. Песков позднее заявлял, что Кремль проинформирует о точных сроках визита.

7 ноября турецкие СМИ сообщили, что на западном берегу реки Иордан якобы было совершено нападение на колонну Аббаса. Журналисты опубликовали видео конфликта и утверждали, что в результате нападения погиб охранник политика.