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Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий», сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Lenta.ru

Сыновья Кадырова награждены высшим орденом парламента Чечни
© РИА Новости

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!», — написал он в Telegram. Вечерняя Москва

Орден «Даймехкан Сий» является высшей формой поощрения парламента Чечни граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни. Газета.Ru

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