Сыновья Кадырова награждены высшим орденом парламента Чечни

Троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий», сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Lenta.ru

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!», — написал он в Telegram. Вечерняя Москва