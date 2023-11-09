Матвиенко прокомментировала идею создать «министерство счастья»
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что призыв создать в России «министерство счастья» был шуткой. Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала в процессе парламентских слушаний.
Напомним, что 6 ноября Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья» в ходе форума «Знание.Первые». По ее словам, через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей.
«Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора», — сказала она.
При этом спикер Совфеда добавила, что хоть ее предложение и было «метафорой», сама идея хорошая.
Отметим, что о необходимости подобного «ведомства» Матвиенко говорила еще в 2018 году. Тогда она предполагала, что «министерство счастья» должно заняться пожилыми людьми. Идею она выдвинула после того, как в Великобритании появилась должность министра по одиночеству.