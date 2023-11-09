Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что призыв создать в России «министерство счастья» был шуткой. Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала в процессе парламентских слушаний.

Напомним, что 6 ноября Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья» в ходе форума «Знание.Первые». По ее словам, через ведомство должны проходить все решения и законы, где их будут изучать на предмет того, делают ли они людей счастливей.

«Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора», — сказала она.

При этом спикер Совфеда добавила, что хоть ее предложение и было «метафорой», сама идея хорошая.