Песков: Киеву пора понять, что победу над РФ одержать не удастся

По его словам, чем раньше в Киеве осознают всю тщетность продолжения конфликта с Москвой , тем скорее возникнут предпосылки для его урегулирования.

Он отметил, что в отсутствие военных успехов президенту Украины Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, кроме как продолжать обещать западным кураторам военные успехи, повышая при этом «градус своего красноречия», чтобы убедить их, что эти успехи все-таки произойдут. Так представитель Кремля отреагировал на высказывания украинского лидера о том, что Киев не пойдет на компромисс с Москвой и что он ожидает на положительные изменения ситуации в зоне боевых действий к концу года.