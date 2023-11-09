Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Свинцов порекомендовал высечь плетью на Красной площади артистов, которые ранее осудили и раскритиковали проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине. Его слова передает Telegram-канал Shot.
По мнению парламентария, звезд российской эстрады надо разделить на две части: первая - это артисты, высказывавшиеся против проведения СВО, вторая - это те, кто промолчал.
Первых Свинцов предложил выпороть плетью на Красной площади, чтобы вернувшиеся исполнители встали на колени и принесли извинения россиянам. Артистам, которые не комментировали военные действия, депутат предложил отдавать 95 процентов своих доходов на поддержку СВО, многодетных семей и инвалидов, а 5 процентов оставлять себе.
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