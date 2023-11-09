Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Свинцов порекомендовал высечь плетью на Красной площади артистов, которые ранее осудили и раскритиковали проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине. Его слова передает Telegram-канал Shot.

По мнению парламентария, звезд российской эстрады надо разделить на две части: первая - это артисты, высказывавшиеся против проведения СВО, вторая - это те, кто промолчал.