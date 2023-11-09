Захарова: Москва шокирована заявлением посла Израиля об эвакуации россиян

Россия шокирована словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа может понадобиться две недели. ТАСС

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая логика недопустима. Захарова отметила, что Москва предприняла своевременные условия для эвакуации россиян из сектора Газа. При этом остается непонятным, почему этот процесс до сих пор не разблокирован. News.ru