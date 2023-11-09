Володин призвал депутатов воздержаться от неприемлемых идей по теме рождаемости

"Мы этот вопрос обсуждали на Совете Госдумы, обратились к руководителям фракций, чтобы такие резонансные инициативы все-таки предварительно обсуждались в рамках фракций, и, конечно, запрашивалось мнение профильного комитета. Но думаю, что в ситуации, о которой вы сказали, не надо даже идти во фракцию и профильный комитет, просто лучше такие инициативы не озвучивать. Потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые", - отметил Володин.



"Поэтому Думе тяжелее всего в плане восприятия как коллегиального органа, имиджа и многого другого. Потому что мы иногда сами разрушаем то, что создаем", - добавил он.