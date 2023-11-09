Володин призвал депутатов воздержаться от неприемлемых идей по теме рождаемости

Депутатам Госдумы лучше не озвучивать неприемлемые резонансные инициативы, касающиеся вопросов повышения рождаемости в стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментарий которого приводит пресс-служба нижней палаты парламента.
В начале пленарного заседания председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) обратила внимание на ряд резонансных предложений депутатов по повышению рождаемости, которые форму законопроектов не обрели, но "поставили в ступор" общественность.
"Мы этот вопрос обсуждали на Совете Госдумы, обратились к руководителям фракций, чтобы такие резонансные инициативы все-таки предварительно обсуждались в рамках фракций, и, конечно, запрашивалось мнение профильного комитета. Но думаю, что в ситуации, о которой вы сказали, не надо даже идти во фракцию и профильный комитет, просто лучше такие инициативы не озвучивать. Потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые", - отметил Володин.
"Поэтому Думе тяжелее всего в плане восприятия как коллегиального органа, имиджа и многого другого. Потому что мы иногда сами разрушаем то, что создаем", - добавил он.
В беседе с ТАСС Останина в качестве примера привела инициативу, высказанную в личном телеграм-канале депутатом Бийсултаном Хамзаевым ("Единая Россия"), который предложил выплачивать женщинам денежное вознаграждение в обмен на отказ от аборта, а если они в дальнейшем не готовы воспитывать ребенка, им предлагается передать его на воспитание государству.
"Я думаю, что самая экзотическая инициатива, которая граничит со Средневековьем, это обязывать женщин рожать и выкупать этих детей государству", - сказала она.