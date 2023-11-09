Захарова: Москва шокирована заявлением посла Израиля об эвакуации россиян

Россия была шокирована заявлением посла Израиля в Москва, что для согласования списка на эвакуацию российских граждан может понадобиться до двух недель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая логика недопустима.

Мы были по-настоящему шокированы, услышав вчера заявление посла Израиля в Москва о том, что для согласования российских списков может понадобиться до двух недель. Эта логика, конечно, недопустимая, — подчеркнула она.

Захарова отметила, что Москва предприняла своевременные условия для эвакуации россиян из сектора Газа. При этом остается непонятным, почему этот процесс до сих пор не разблокирован.

Накануне израильский посол в России Бен Цви заявил ТАСС, что согласование списков для эвакуации российских граждан из Газы через КПП «Рафах» может занять до двух недель. По его словам, Египтом предусмотрено ограничение в 500-600 человек в день, а всего в очереди на эвакуацию стоят порядка 7 тысяч человек.