Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с госдолгом США, заявил, что у американской стороны «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств. Russia Today

"Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", – заявил представитель Кремля, фрагмент его речи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. "Москва24"