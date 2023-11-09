Постпредство России при ЕС оценило рекомендации Еврокомиссии Украине

Рекомендации Европейской комиссии (ЕК) Украине и Грузии для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) являются политически мотивированными. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ЕС, передает РИА Новости.

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«Даже сами есовцы не отрицают, что текущие рекомендации Еврокомиссии в отношении Украины и Молдавии, равно как и предшествовавшее этому предоставление им кандидатского статуса, однозначно являются политически мотивированными», — рассказали в дипломатическом представительстве.

В ведомстве дополнительно отметили, что после начала конфликта на Украине вопрос расширения для ЕС приобрел «решающее геополитическое значение».