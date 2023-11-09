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Песков: США и Украине пора понять - победить Россию на поле боя невозможно

И Соединенным Штатам, и Украине, и всем другим недружественным странам давно пора осознать тот факт, что победить Россию на поле боя невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным.

В Кремле заявили о невозможности победить Россию на поле боя
© РИА Новости

Видео с заявлением представителя Кремля опубликовано в Telegram-канале журналиста.

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Ранее аналогичную мысль высказывал глава государства. На встрече с новым составом Общественной палаты РФ Владимир Путин отмечал, что, если раньше Запад намеревался одержать победу над Россией на поле боя, то теперь он заговорил по-другому.

"Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми", - подчеркнул российский лидер.