В Совбезе сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб

Спецслужбы иностранных государств в последнее время чаще и интенсивнее стараются атаковать российские информационные ресурсы, констатировали участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

"Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств с привлечением международных преступных сообществ", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии.

Участники встречи обсудили защищенность социально значимых объектов от информационно-технических атак. Особое внимание они уделили обеспечению информационной безопасности организаций здравоохранения, транспорта, энергетики, связи, банковской сферы, оборонной промышленности и иных отраслей экономики.

Кроме того, комиссия выработала дополнительные меры по устранению угроз для критической информинфраструктуры РФ, а также по обеспечению целостности, доступности и конфиденциальности информации.