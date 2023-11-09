«Блажен, кто верует»: Лавров о словах Байдена про возврат территорий Украиной

«Блажен, кто верует». У нас так в народе говорят, — заявил Лавров. News.ru

Кроме того, он оценил намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжать "контрнаступление". "Зеленского вообще трудно комментировать, он среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать, по-моему, все очевидно", - добавил министр. ТАСС