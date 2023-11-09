Текслер заявил о переориентации экономики России на внутренний рынок

«Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — сказал Текслер.