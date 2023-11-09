LIVE: Путин и Токаев проводят официальную встречу в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане 9 ноября.
Ожидается, что они обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимоотношения на региональных и глобальных площадках.
Лидеры также примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в городе Костанай. По итогам визита ожидается подписание ряда совместных документов.
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