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Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН «Северный поток»

Несколько членов Совета Безопасности ООН противятся тому, чтобы в проект заявления председателя СБ был включен призыв привлечь виновников теракта на «Северном потоке» к ответственности. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН «Северный поток»
© ТАСС

Ранее СБ ООН не принял представленный Россией проект заявления председателям СБ по теме теракта на Северном потоке.

Небензя заявил, что в ходе заседания 26 сентября российская сторона заявила о желании предложить заявление председателя СБ ООН, которое стало бы мощным сигналом о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости найти и привлечь к ответственности виновника этого инцидента.

«Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию», — сказал он.

Небензя добавил, что Совет не поддержал предложенный РФ текст, а аргументы западных коллег по этому поводу «озадачили». Москва обеспокоена тем фактом, что спустя год после теракта на «Северных потоках» виновник инцидента все еще неизвестен, а у РФ нет какой-либо информации по поводу расследований, которые проводят Германия, Дания и Швеция.

Постоянный представитель России при ООН добавил, в проекте заявления подчеркивалась важность оперативного завершения расследования.

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