Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН «Северный поток»

Несколько членов Совета Безопасности ООН противятся тому, чтобы в проект заявления председателя СБ был включен призыв привлечь виновников теракта на «Северном потоке» к ответственности. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Ранее СБ ООН не принял представленный Россией проект заявления председателям СБ по теме теракта на Северном потоке.

Небензя заявил, что в ходе заседания 26 сентября российская сторона заявила о желании предложить заявление председателя СБ ООН, которое стало бы мощным сигналом о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости найти и привлечь к ответственности виновника этого инцидента.

«Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию», — сказал он.

Небензя добавил, что Совет не поддержал предложенный РФ текст, а аргументы западных коллег по этому поводу «озадачили». Москва обеспокоена тем фактом, что спустя год после теракта на «Северных потоках» виновник инцидента все еще неизвестен, а у РФ нет какой-либо информации по поводу расследований, которые проводят Германия, Дания и Швеция.