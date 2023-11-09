Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее после завершения израильско-палестинского конфликта.

"Не время обсуждать, что будет в Газе, и кто будет руководить ей. Сейчас надо остановить боевые действия, чтобы сохранить жизни гражданского населения, которое гибнет в огромных масштабах. Мы не на том временном этапе, чтобы обсуждать будущее Газы, нам нужно спасти ее настоящее", - сказал он журналистам. Небензю попросили прокомментировать слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что руководить сектором Газа и Западным берегом реки Иордан должна будет палестинская администрация.

Дипломат не ответил, на каком этапе находится работа над проектом ближневосточной резолюции непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, и когда может пройти голосование по документу. "Кое-что происходит за кулисами, но я пока ничего не могу вам сказать", - сказал Небензя.

В прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время "десятка" непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ, который, как ожидается, будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.