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Лавров встретился с главой казахстанского МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Лавров встретился с главой казахстанского МИД
© РИА Новости

Отмечается, что дипломаты обсудили перспективы сотрудничества между странами.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках», — сказано в сообщении.

В российском МИД также указывается, что встреча прошла в Астане. По оценке дипломатического ведомства, разговор прошёл «в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере».

Ранее Сергей Лавров принял участие в круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса.

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