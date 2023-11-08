Лавров встретился с главой казахстанского МИД

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина , а также развитие взаимодействия на международных площадках», — сказано в сообщении.

В российском МИД также указывается, что встреча прошла в Астане. По оценке дипломатического ведомства, разговор прошёл «в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере».