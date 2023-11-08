Путин обратил внимание на проблему лечебного питания в РФ

"Конечно, нужно поддерживать [развитие отечественной промышленности по специальным видам питания]. Но надо понимать, как поддерживать, в какие сроки, что мы сможем сделать и должны сделать", - сказал Путин.



"Вот сейчас [вице-премьер - глава Минпромторга Денис] Мантуров, когда говорил по фармпрепаратам, докладывал о том, что надо действовать по принципу "продукты на полку". Но в данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, нужно решать этот вопрос", - заявил президент.