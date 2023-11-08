Путин обратил внимание на проблему лечебного питания в РФ

Путин: проблема нехватки лечебного питания не должна решаться по принципу "зубы на полку"
Президент РФ Владимир Путин призвал решить проблему нехватки специализированного лечебного питания. По его словам, соответствующую номенклатуру товаров надо производить, а не действовать по принципу "зубы на полку". Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
"Конечно, нужно поддерживать [развитие отечественной промышленности по специальным видам питания]. Но надо понимать, как поддерживать, в какие сроки, что мы сможем сделать и должны сделать", - сказал Путин.
"Вот сейчас [вице-премьер - глава Минпромторга Денис] Мантуров, когда говорил по фармпрепаратам, докладывал о том, что надо действовать по принципу "продукты на полку". Но в данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, нужно решать этот вопрос", - заявил президент.
По словам Путина, "ясно, что, если мы не производим, надо производить". "Не думаю, что это такая большая сложность. Надо только понять - когда, какие сроки, сколько стоит", - добавил он.