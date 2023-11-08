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Медведев прокомментировал планы ЕС по расширению

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы руководства Евросоюза по расширению за счет стран Восточной Европы.

Медведев прокомментировал планы ЕС по расширению
© РИА Новости

Медведев пояснил, что 12 лет назад главы государств и правительств Евросоюза признавались в своих ошибках: заявляли, что поторопились взять в организацию Румынию, страны Балтии, Грецию.

Вместе с тем, выразил удивление политик, Еврокомиссия не отказалась от планов по расширению, несмотря на неудачный опыт.

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Медведев уточнил, что ЕК «во главе с неистовым гинекологом [глава комиссии Урсула фон дер Ляйен - гинеколог по образованию] требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт».

Зампред Совбеза пояснил, что Брюссель собирает отрезать слабые страны от субсидий и перераспределить их в пользу Украины и Молдавии.

По его словам, гипотетическое вступление Киева и Кишинева в ЕС приведет к тому, что болгарам, прибалтам придется затянуть пояса, организация в целом станет слабее, евро упадет. Конечным бенефициаром станут США, резюмировал Медведев.

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