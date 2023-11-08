Сальдо отреагировал на вынесение ему приговора одесским судом

"Посмотрел ролик с заседания одесского суда, в котором судья зачитывает постановление о присуждении мне 15-летнего срока содержания в тюрьме вместе с конфискацией имущества и всего того, что с этим связано. Глядя на него (судью - прим. ТАСС), можно сразу определить, с каким потухшим взглядом он это делает <…>. Рядом стоит боевик, поэтому судья ничего другого сделать не может. Он делает то, что ему предписано [сторонниками президента Украины Владимира] Зеленского. О каком правосудии можно вести речь, если там принимаются такие решения?" - сказал Сальдо в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.