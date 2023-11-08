МИД обратится к главе ЮНЕСКО из-за скандала с визами для делегации из России
Российская сторона рассчитывает, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле поставит вопрос о выдаче виз делегатам РФ перед французскими властями, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ в организации.
Там отметили, что по международным соглашениям французское правительство обязано разрешать въезд представителям государств-членов ЮНЕСКО, приглашенным на сессии организации.
В постпредстве напомнили, что представители России не первый раз остаются без виз на мероприятия ЮНЕСКО. Москва усматривает в этом намерение "затруднить работу российской стороны в ЮНЕСКО".
"Эти вопросы будут поставлены перед госпожой Азуле", - сообщили в постпредстве.
Ранее в МИД РФ заявили, что французская сторона не выдала визы российским делегатам, таким образом было сорвано участие РФ в заседаниях открывшейся 7 ноября в Париже 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.