МИД обратится к главе ЮНЕСКО из-за скандала с визами для делегации из России

Российская сторона рассчитывает, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле поставит вопрос о выдаче виз делегатам РФ перед французскими властями, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ в организации.

Там отметили, что по международным соглашениям французское правительство обязано разрешать въезд представителям государств-членов ЮНЕСКО, приглашенным на сессии организации.

В постпредстве напомнили, что представители России не первый раз остаются без виз на мероприятия ЮНЕСКО. Москва усматривает в этом намерение "затруднить работу российской стороны в ЮНЕСКО".

"Эти вопросы будут поставлены перед госпожой Азуле", - сообщили в постпредстве.