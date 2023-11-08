В Госдуме захотели помешать тайным выступлениям Пугачевой

Всех предателей, в том числе и Аллу Пугачеву, вообще не надо пускать в Россию. Они должны быть лишены российского гражданства. Они и так уже не русские и не имеют никакого отношения к нашей стране благодаря своей деятельности и высказываниям. Просто это нужно закрепить официально. Тогда они не смогут ни выступать, ни какими-либо еще способами зарабатывать у нас в стране, — заявил парламентарий.