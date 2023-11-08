Россия обратилась к главе ЮНЕСКО по поводу невыдачи виз российским делегатам

Глава российской делегации и замминстра иностранных дел России Александр Панкин обсудит с главой ЮНЕСКО Одри Азуле невыдачу виз делегатам из РФ. Об этом сообщили в российском постпредстве при организации, передает РИА Новости.

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«На завтра запланирована встреча главы делегации, замминистра иностранных дел Александра Панкина с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле», — заявили в представительстве.

Как указали в постпредстве, Франция не выдала визы, несмотря на имеющуюся у российских делегатов аккредитацию, что призвано «затруднить работу российской стороны в ЮНЕСКО».