Патрушев подарил секретарям СБ стран СНГ книгу о роли США

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев подарил коллегам по СНГ экземпляры книги «Америка против всех. Геополитика, государственность и глобальная роль США: история и современность». Об этом сообщает ТАСС.

Вручение книги произошло на встрече секретарей СБ стран СНГ, которая прошла 8 ноября в Москве. На ней Патрушев отметил, что издание только вышло. По его словам, над книгой работали эксперты МГИМО, Дипломатической академии, Института мировой экономики и международных отношений, Институт США и Канады РАН.

Патрушев подчеркнул, что тщательно проанализировав издание в СБ РФ пришли к выводу, что оно является «весьма актуальным, особенно в контексте текущей международной обстановки».

«В этой книге на конкретных примерах, с использованием широкого спектра фактов и документальных свидетельств прослеживаются истоки и эволюция деструктивной политики США, начиная с зарождения американской государственности и закачивая нашим временем», — добавил он.