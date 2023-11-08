Ребенок спрятался под одеяло при виде Путина

На встрече президента России Владимира Путина с детьми в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева маленький мальчик спрятался под одеялом. За это мать мальчика пригрозила оставить его без телефона на два дня, но глава государства вступился за ребенка.

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Ну ладно, пускай поиграет, — сказал Путин.

Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева — одна из ведущих мировых клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Решение о ее создании было принято в 2005 году после встречи Путина с больным лейкозом 10-летним Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии и был назван центр.