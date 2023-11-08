Кадыров пригрозил увольнением чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка

Чеченский лидер Рамзан Кадыров пообещать увольнять чиновников за незнание их детьми чеченского языка. Об этом он заявил на финале конкурса «Нохчийн меттан говзанча».

По словам главы Чечни, выполняется кропотливая работа по популяризации чеченского языка. Он добавил, что первые познания о родном языке дети должны получать от родителей. Кадыров посетовал на то, что сейчас в детсадах и в школах учат русскому языку и это зачастую поощряется родителями. Дети при этом начинают думать на русском языке, отметил чеченский лидер.

«У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего», — заявил он.