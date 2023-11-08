Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченского языка

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уволит тех представителей своей команды, чьи дети не будут знать чеченский язык. Об этом сообщило агентство «Чечня Сегодня».

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По мнению главы республики, у поколения, которое не разговаривает на чеченском языке, нет будущего. Кадыров обратил внимание также на то, какую большую работу проводит руководство региона по популяризации родного языка. Однако дети некоторых чиновников «нечасто знают чеченский язык», посетовал на ситуацию Кадыров.

— Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском язык, — передает слова главы республики агентство.