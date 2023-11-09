Путин рассказал об укреплении связей с Китаем

Учения российских и китайских военных проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, Вашингтон все больше и больше втягивает другие страны в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он уточнил, что американская сторона стремится «насоздавать там новых военно-политических альянсов», основываясь, прежде всего, на своих собственных корыстных интересах.

Путин указал на то, что Москва и Пекин реагируют на это спокойно, взвешенно. «Укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе», — подчеркнул он. По словам Путина, уровень взаимодействия двух стран постоянно повышается.