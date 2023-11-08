Путин оценил сотрудничество России и Китая в военной сфере

Сотрудничество России и Китая приобретает все большее значение в военно-технической сфере и выходит на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юсем. Ura.ru
«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», - заявил Путин, обращаясь к Чжану Юся. Звезда
В октябре Владимир Путин посещал столицу КНР Пекин с двухдневным визитом, где выступил на открытии форума «Один пояс — один путь». Кроме того, российский лидер провел расширенные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Вечерняя Москва