Путин оценил сотрудничество России и Китая в военной сфере

Сотрудничество России и Китая приобретает все большее значение в военно-технической сфере и выходит на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юсем. Ura.ru

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», - заявил Путин, обращаясь к Чжану Юся. Звезда