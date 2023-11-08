Володин поддержал строительство пожарных депо в новых микрорайонах

"Вот если мы с вами к этому подойдём ответственно, можно будет до конца года принять этот закон - с тем, чтобы там уже в рамках системного подхода строились и пожарные депо… У нас на второй уровень ушла тема пожарной защиты, тема вопросов, связанных с общественной безопасностью, райотделы. Темы, связанные с подстанциями скорой помощи, как правило, в микрорайоне они должны также строиться. Вот это все местные органы власти, которые планируют объект под комплексную застройку территории, должны предусмотреть", - отметил Володин.