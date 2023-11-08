Володин поддержал строительство пожарных депо в новых микрорайонах
Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал идею о том, что нужно законодательно урегулировать вопрос об обязательном строительстве в каждом новом микрорайоне пожарного депо и объектов социальной сферы.
В ходе пленарного заседания депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что следует законодательно урегулировать вопрос об обязательном порядке строительства в каждом микрорайоне пожарного депо, такие поправки можно подготовить ко второму чтению к законопроекту, который Госдума рассмотрит в среду в первом чтении. Проект направлен на синхронизацию комплексного развития территории (КРТ) с программами модернизации социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, так застройщик будет подстраиваться под планы муниципалитета. Инициатива была внесена в ГД правительством РФ в октябре.
"Мы с вами будем рассматривать законопроект, который касается комплексного развития территорий. В рамках этого законопроекта мы с вами должны еще раз вернуться к теме обязательного строительства при развитии территорий объектов социальной сферы - школа, поликлиника, садик, мест, где граждане смогут отдыхать - парки, скверы, соответственно, спортивные площадки. И конечно, о чём было предложение, пожарное депо, райотделы полиции", - сказал Володин.
По его словам, если что-то необходимо еще для обустройства территории при комплексном ее развитии, то можно проработать такие поправки ко второму чтению.
"Вот если мы с вами к этому подойдём ответственно, можно будет до конца года принять этот закон - с тем, чтобы там уже в рамках системного подхода строились и пожарные депо… У нас на второй уровень ушла тема пожарной защиты, тема вопросов, связанных с общественной безопасностью, райотделы. Темы, связанные с подстанциями скорой помощи, как правило, в микрорайоне они должны также строиться. Вот это все местные органы власти, которые планируют объект под комплексную застройку территории, должны предусмотреть", - отметил Володин.
Спикер ГД подчеркнул, что надо именно законодательно отразить данные пункты, чтобы закон обязывал губернаторов и мэров предусматривать всю инфраструктуру в случае комплексного развития территорий. "Надо готовить поправки", - добавил он.