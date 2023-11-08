ЦИК утвердил число бюллетеней для голосования на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на очередном заседании утвердила порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой. Об этом сообщается на сайте комиссии. Всего было утверждено 113 574 550 штук бюллетеней.

Также ЦИК России приняла за основу проект постановления Центральной избирательной комиссии РФ «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на должность президента Российской Федерации». При этом Центризбирком утвердил инструкцию о порядке и формах учета и отчетности кандидатов на должность президента РФ о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов.

Кроме того, были утверждены формы представлений о проведении проверки сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов на должность президента, и сообщений о результатах этой проверки.

Как пояснил зампред ЦИК России Николай Булаев пояснил, при определении тиража бюллетеней по регионам комиссия исходила из количества зарегистрированных там избирателей по состоянию на 1 июля 2023 года.

«Каждый избиратель, пришедший на избирательный участок, будет обеспечен бюллетенем», — сказал он.

Также на заседании ЦИК России назначила членом территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса Екатерину Максимович, кандидатура которой предложена президиумом КПРФ.