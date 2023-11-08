Захарова высмеяла заявление МИД Польши о членстве Украины в ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.
«Без эксгумации в ЕС давно никто не входит», — написала она в Telegram.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул, что если Варшава желает быть в одном союзе с той страной, с которой у неё есть разногласия, то их нужно оперативно решить.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.