Захарова высмеяла заявление МИД Польши о членстве Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.

«Без эксгумации в ЕС давно никто не входит», — написала она в Telegram .

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул, что если Варшава желает быть в одном союзе с той страной, с которой у неё есть разногласия, то их нужно оперативно решить.