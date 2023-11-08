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Захарова высмеяла заявление МИД Польши о членстве Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.

Захарова высмеяла заявление МИД Польши о членстве Украины в ЕС
© RT на русском

«Без эксгумации в ЕС давно никто не входит», — написала она в Telegram.

МИД Польши назвал принципиальную претензию для присоединения Украины к ЕС

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул, что если Варшава желает быть в одном союзе с той страной, с которой у неё есть разногласия, то их нужно оперативно решить.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.