"Агрессия Запада очевидна": Песков сделал ряд заявлений

Агрессия Запада в адрес Москвы очевидна, но изменений в российской ядерной доктрине нет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны - это ни для кого не секрет", - пояснил Песков. ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал приглашение от Вашингтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. "Россия будет представлена на должном уровне", - пояснил представитель Кремля. Газета.ru