"Агрессия Запада очевидна": Песков сделал ряд заявлений

Агрессия Запада в адрес Москвы очевидна, но изменений в российской ядерной доктрине нет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны - это ни для кого не секрет", - пояснил Песков. ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал приглашение от Вашингтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. "Россия будет представлена на должном уровне", - пояснил представитель Кремля. Газета.ru
Незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки, об этом заявил Дмитрий Песков. «Будут серьезные судебные издержки. Мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ura.ru