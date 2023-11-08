Песков: Россия будет представлена на саммите АТЭС на должном уровне

Россия будет представлена на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на должном уровне. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

«Россия будет представлена на должном уровне», — сказал Песков.

Ранее старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй, отвечая на вопрос СМИ об участии России в саммите заявил, что США пригласили всех членов АТЭС. Саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.