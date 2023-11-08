Лавров оценил перспективу снятия антироссийских санкций

Западные санкции против России никуда не денутся даже в отдаленной перспективе, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Трансляция выступления министра опубликована на YouTube-канале ведомства.

Лавров также добавил, что антироссийские санкции больше всего ударили по Евросоюзу. По самым скромным подсчетам, продолжил министр, ЕС потерял до €250 млрд.

Вашингтон, по сути, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу, — отметил Лавров.

Глава МИД обратил внимание на регулярные заявления Запада о том, что он ведет санкционную политику таким образом, чтобы простые граждане не пострадали. Однако, как заметил министр, это ложь, и главная задача Запада состоит в том, чтобы спровоцировать беспорядки внутри РФ.

Тем не менее адаптивность России к рестрикциям показала высокую устойчивость экономики страны, указал Лавров. По его словам, рост валового внутреннего продукта к концу года ожидается в отметке, близкой к 3%. Вместе с тем ведущие экономики Европы оказались в минусе, резюмировал министр.