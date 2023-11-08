Матвиенко назвала «полным беспределом» действия США в отношении Кубы

Заявление Вашингтона о том, что Куба является «страной — спонсором терроризма», является неприемлемым и заставляет поднять вопрос о том, чтобы США в контексте поддержки терактов «посмотрели на себя в зеркало». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты регионов 8 ноября.

Совет Федерации выступил с заявлением о необходимости прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США. В тексте документа указывается, что такие действия Вашингтона являются грубым и систематическим нарушением решений Генассамблеи ООН, где ежегодно принимаются резолюции о недопустимости кубинской блокады.

Матвиенко особо обратила внимание на то, что «столько лет Кубу удушают санкциями, но Остров свободы не встает на колени, они борются». Спикер отметил, что Россия всегда поддержит Кубу и будет расширять взаимодействие и сотрудничество с этой страной.

«Дошли уже до того, то США назвали Кубу «страной — спонсором терроризма». Это уже очень жесткие ограничения, и это — полный беспредел!» — заявила Валентина Матвиенко.