Путин заявил о попытке ряда стран расшатать обстановку в СНГ

Ряд стран своими действиями стремится расшатать в странах СНГ легитимную власть и традиционные ценности. Об этом в видеообращении во время встречи секретарей совета безопасности СНГ заявил президент России Владимир Путин. Вечерняя Москва
"Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", – заявил президент. m24.ru
Путин обратил внимание, что сохраняются такие общие для стран СНГ угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности. ТАСС