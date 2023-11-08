Путин заявил о попытке ряда стран расшатать обстановку в СНГ

Ряд стран своими действиями стремится расшатать в странах СНГ легитимную власть и традиционные ценности. Об этом в видеообращении во время встречи секретарей совета безопасности СНГ заявил президент России Владимир Путин. Вечерняя Москва

"Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", – заявил президент. m24.ru