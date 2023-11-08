Патрушев: обстановка в Афганистане до сих пор вызывает озабоченность

Патрушев заявил, что обстановка в Афганистане до сих пор вызывает озабоченность
Ситуация в Афганистане, откуда до сих пор исходят серьезные угрозы безопасности, является наглядным подтверждением пагубности западной политики, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).
"Мы внимательно и с озабоченностью следим за тем, что происходит на территории Афганистана. Ситуация в этой стране является наглядным подтверждением того, насколько пагубна западная колониальная политика", - отметил он.
Патрушев пояснил, что среди угроз, которым приходится противостоять на этом направлении, - контрабанда наркотиков, проникновение через границу террористических групп, экспорт радикализма, нелегальная миграция.