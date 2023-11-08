Патрушев заявил о попытках Украины атаковать ряд АЭС в России

На фоне неуспешных действия на поле боя Украина пыталась атаковать ряд российских АЭС, среди которых Ленинградская, Калининская и Курская, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев также прибегает к покушениям на россиян и атаки на другие гражданские объекты.

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Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая <...> атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС, — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что финансовая, политическая и иная поддержка Украины со стороны западных держав может привести к усилению конфликта. Патрушев добавил, что эскалация конфликта приведет лишь к большей напряженности в отношениях между государствами.

До этого он отмечал, что Запад лицемерно подменивает понятия, называя террористов «борцами за свободу и демократию». По его словам, это происходило даже тогда, когда международный терроризм стал серьезной угрозой суверенитету России. Речь идет о попытках забрать у России часть территории от Черного до Каспийского морей, уточнил он. Тогда РФ, о его словам, была вынуждена принять вызов и столкнуться с самыми ужасающими проявлениями терроризма — убийствами, подрывами, захватом заложников.