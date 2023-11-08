США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ, заявил Антонов

Американские власти не планировали диалога с Москвой по коллективной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его словам, Вашингтон открыто обходил групповые ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), игнорируя «разговор по существу».

«Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев», — заявил дипломат.

Как указал посол, в подобных условиях даже формальное сохранение участия Москвы в договоре было неприемлемо с точки зрения национальных интересов России. Тем самым, по словам Антонова, РФ «направляет четкий сигнал — попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал».