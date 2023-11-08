МВД перестанет наказывать россиян за 46 видов нарушений

С МВД РФ снимут часть полномочий по ведению дел и составлению протоколов за 46 видов административных правонарушений, которые контролируются другими ведомствами. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 10 ноября.

«Составление протоколов и возбуждение дел по некоторым административным правонарушениям предлагается исключить из полномочий МВД России <…> Всего (снимут — прим. URA.RU) 46 составов правонарушений как дублирующих. Законопроект кабинет министров до 10 ноября внесет в Госдуму», — информацию передают «Известия».

Так МВД больше не будет штрафовать за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов и за оборот алкоголя и ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований. Помимо этого, с ведомства сняли обязательства по контролю за охотой на медведей и рыбалку без разрешения, а также за самовольное подключение к нефтепроводам.

Часть дублирующих полномочий пока останется в ведении МВД. По ним будет проводиться более глубокий анализ, так как существует риск угрозы безопасности.