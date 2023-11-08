Делегация РФ в СПЧ ООН: мировое сообщество должно оказать помощь Буркина-Фасо

Мировое сообщество должно помочь Буркина-Фасо в решении гуманитарных проблем. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на проходящей в Женеве 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

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" в нынешней ситуации международному сообществу необходимо действенно помогать властям Буркина-Фасо", - сказал дипломат.

Он уточнил, что помощь необходима в таких сферах, как острые гуманитарные проблемы и сфера безопасности. По словам Бармина, в стране сложилась непростая ситуация с правами человека, связанная с возросшей террористической активностью и нерешенными внутренними социально-экономическими проблемами.