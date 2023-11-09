Путин прилетел в Астану, где проведет переговоры с главой Казахстана

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом, он прилетел в Астану, где встретится с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости.

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Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главы государств планируют обсудить весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях.

Президенты также обсудят региональные и международные проблемы и поговорят об интеграционных объединениях в евразийском пространстве. Путин и Токаев проведут переговоры в узком составе, после чего произойдут обстоятельные российско-казахстанские переговоры.

Лидеры подпишут ряд документов и сделают совместное заявление для журналистов. Они примут участие по видеосвязи в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае. Тема обозначена как «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».