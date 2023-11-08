В РФ могут ввести семейный сертификат на покупку автомобиля

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий порядок назначения молодой семье с ребенком сертификата на покупку автомобиля российского производства. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты разработали проект закона "О семейном сертификате на покупку автомобиля", в котором предложили прописать положения о порядке назначения семьям именного сертификата, позволяющего после рождения ребенка приобрести на выделенную сумму автомобиль отечественного производства. Уточняется, что получить такой сертификат могут семьи с совокупным доходом, не превышающим 3 млн рублей за предыдущий календарный год.

В проекте также сказано, что номинальная стоимость семейного сертификата устанавливается в размере 1 млн рублей.