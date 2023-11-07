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Россия созывает срочное заседание СБ ООН после обстрела Донецка

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на фоне масштабных обстрелов Донецка, заявил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Россия созывает срочное заседание СБ ООН после обстрела Донецка
© globallookpress.com

Ранее в СМИ появились публикации об ударе по Донецку со стороны ВСУ, жертвами которого стали 20 человек.

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку», — отметил Полянский.

Дипломат пояснил, что проведение заседание ожидается 8 ноября.

Число жертв обстрелов Донецка возросло до 20

Ранее Россия запрашивала заседание Совбеза после ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а также на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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