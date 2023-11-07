Киев вышел из соглашения с Россией от 1996 года

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 года, рассказал представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук. Об этом пишет News.ru.

Мельничук пояснил, что выход из соглашения был обусловлен международной повесткой.

Кроме того, пояснил спикер кабмина, Киев согласовал выход страны из соглашения о сотрудничестве в сохранении и использовании генетических ресурсов культурных растений стран-участниц СНГ.

По мнению экспертов, власти Украины ведут планомерную работу по выходу из международных договоров, заключенных с Россией и Белоруссией. Так, в конце февраля украинский парламент денонсировал соглашение с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива.