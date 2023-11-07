Сыну Кадырова вручили еще одну награду

Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков.

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«Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“», — написал Казбек Коков в своем telegram-канале.

Он отметил, что Адам приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Ранее Адам получил звание Героя Чечни, передает RT.

До этого сын Кадырова получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов отмечал, что Адам обладает духом настоящего воина в свои 15 лет.