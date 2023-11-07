Российского дипломата вызвали в МИД Латвии

"Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста", - сообщил Кариньш на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).