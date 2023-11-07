Российского дипломата вызвали в МИД Латвии

Дипломата РФ вызвали в МИД Латвии из-за обвинений в нарушении воздушного пространства
Временный поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Олег Зыков был вызван во внешнеполитическое ведомство республики из-за подозрений в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны. Об этом сообщил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.
"Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста", - сообщил Кариньш на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).